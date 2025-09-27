Невестка о последних годах жизни Людмилы Гавриловой: «Посвятила себя внуку»

Бывшая невестка советской и российской актрисы Людмилы Гавриловой Евгения Шевченко рассказала о последних годах жизни родственницы. Ее цитирует aif.ru.

Шевченко подтвердила, что Гаврилова долго болела — у нее диагностировали болезнь печени.

После ухода из театра, продолжила женщина, актриса много снималась, преподавала. Однако потом дали о себе знать проблемы со здоровьем.

«По мере того, как болезнь одолевала, меньше стала сниматься, потом меньше преподавать. Последние годы посвятила внуку», — добавила Шевченко..

Людмилы Гавриловой не стало 24 сентября. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11.00 в Балашихе по адресу Окольная 4 ( Николо-Архангельский крематорий).

За свою карьеру Гаврилова сыграла в 126 фильмах и сериалах. Актриса снималась в фильмах «Мимино» и «Артистка из Грибова», сериалах «Глухарь», «Солдаты», «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Солдаты 5». В 2021 году получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

Ранее не стало заслуженного артиста России Владимира Вальвачева.