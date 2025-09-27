На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Невестка о последних годах жизни Людмилы Гавриловой: «Посвятила себя внуку»

Невестка Гавриловой рассказала, что последние годы актриса посвятила внуку
true
true
true
close
Dixi-ТВ

Бывшая невестка советской и российской актрисы Людмилы Гавриловой Евгения Шевченко рассказала о последних годах жизни родственницы. Ее цитирует aif.ru.

Шевченко подтвердила, что Гаврилова долго болела — у нее диагностировали болезнь печени.

После ухода из театра, продолжила женщина, актриса много снималась, преподавала. Однако потом дали о себе знать проблемы со здоровьем.

«По мере того, как болезнь одолевала, меньше стала сниматься, потом меньше преподавать. Последние годы посвятила внуку», — добавила Шевченко..

Людмилы Гавриловой не стало 24 сентября. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11.00 в Балашихе по адресу Окольная 4 ( Николо-Архангельский крематорий).

За свою карьеру Гаврилова сыграла в 126 фильмах и сериалах. Актриса снималась в фильмах «Мимино» и «Артистка из Грибова», сериалах «Глухарь», «Солдаты», «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Солдаты 5». В 2021 году получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

Ранее не стало заслуженного артиста России Владимира Вальвачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами