Антон Долин высказался о своем уголовном деле: «Чрезвычайно противно»

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) высказался о заведенном против него уголовном деле. Новый пост появился в Telegram-канале журналиста.
Долин поблагодарил своих подписчиков за поддержку и подтвердил, что сообщения о деле против него — не шутка.
«Это не было неожиданным, но все равно чрезвычайно противно», — написал он.
По словам Долина, дело на него завели за то, что он «враг и отказывается публично себя таковым признавать» — не указывает статус иноагента в соцсетях.
Он также попросил не поздравлять его с уголовным делом и подчеркнул, что не считает статус иноагента «комплиментом».
«Поздравлять с уголовным делом бестактно. Это жуткая дрянь, которая изрядно осложняет жизнь», — сказал кинокритик.
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в отношении кинокритика Антона Долина накануне. Об этом заявили в Следственном комитете России по Москве.
