Антон Долин высказался о своем уголовном деле: «Чрезвычайно противно»

Кинокритик Долин призвал не поздравлять его с уголовным делом

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) высказался о заведенном против него уголовном деле. Новый пост появился в Telegram-канале журналиста.

Долин поблагодарил своих подписчиков за поддержку и подтвердил, что сообщения о деле против него — не шутка.

«Это не было неожиданным, но все равно чрезвычайно противно», — написал он.

По словам Долина, дело на него завели за то, что он «враг и отказывается публично себя таковым признавать» — не указывает статус иноагента в соцсетях.

Он также попросил не поздравлять его с уголовным делом и подчеркнул, что не считает статус иноагента «комплиментом».

«Поздравлять с уголовным делом бестактно. Это жуткая дрянь, которая изрядно осложняет жизнь», — сказал кинокритик.

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента было возбуждено в отношении кинокритика Антона Долина накануне. Об этом заявили в Следственном комитете России по Москве.

