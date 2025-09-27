Инстасамка обвинила известного стилиста Овечкина в краже крупной суммы денег

Baza: Инстасамка заявила, что стилист Овечкин украл у нее 3 млн рублей

Блогерша Дарья Еропкина, известная как Инстасамка, обвинила стилиста Николая Овечкина в краже 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам исполнительницы, Овечкин получил от нее и команды деньги на клип «BOSS» — около 3 млн рублей. Средства были предназначены для рабочих расходов, но стилист, по словам Инстасамки, потратил их на личные нужды.

Блогерша добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек посторонних людей, не согласовал это с Инстасамкой, и пообещал им оплату от ее имени. В результате участники проекта вынуждены были вложить свои средства.

«Он просто забрал бабки и не отдает их», — поделилась Еропкина.

Авторы пишут, что в настоящее время команда артистки готовит иск о мошенничестве.

27 августа РИА Новости сообщало, что Инстасамка не оплатила почти 1,5 тысячи госпошлины, которая была присуждена ей судом.

По данным из судебных материалов, в 2022 году налоговая служба обратилась в суд для взыскания с Инстасамки налогов и сборов. В том же году суд удовлетворил требование налоговой о взыскании и выдал судебный приказ. На его основании в августе 2025 года было возбуждено исполнительное производство.

Ранее сообщалось, что Харламов задолжал налоговой более 700 тысяч рублей.