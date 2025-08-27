На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна сумма долга Инстасамки в России

РИА Новости: Инстасамка задолжала почти 1,5 тысячи рублей госпошлины
true
true
true
close
instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) не оплатила почти 1,5 тысячи госпошлины, которая была присуждена ей судом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные приставов.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства информации, артистка не оплатила 1458 рублей госпошлины. Приставы намерены взыскать эти деньги с должницы.

По данным из судебных материалов, в 2022 году налоговая служба обратилась в суд для взыскания с Инстасамки налогов и сборов. В том же году суд удовлетворил требование налоговой о взыскании и выдал судебный приказ. На его основании в августе 2025 года было возбуждено исполнительное производство.

До этого издание PostNews сообщало, что актер Оскар Кучера не оплатил налоговую задолженность. По имеющимся данным, у него есть долг по ИП в размере 171 тысячи рублей.

Известно, что артист зарегистрировал ИП в 2007 году. Оно связано с деятельностью в области художественного творчества.

Ранее сообщалось, что Харламов задолжал налоговой более 700 тысяч рублей.

