Харламов задолжал налоговой более 700 тыс. рублей

У компании Гарика Харламова обнаружили налоговые задолженности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

ООО «Хот Дог Бульдог» задолжала перед Федеральной налоговой службой (ФНС) 714 тысяч рублей. В эту сумму входят долги по налогам, сборам и штрафам.

В июле 2023 года Telegram-канал «Самые СЛИВки» сообщал, что Харламов выиграл суд по делу о франшизе его ресторана «Хот Дог Бульдог». По данным издания, весной 2022 года ростовский ресторатор Левон Седракян задумал по франшизе торговать булками «Хот Дог Бульдог» и заплатил за это 550 тысяч рублей, но компания Харламова не предоставила партнеру права на товарный знак.

В связи с этим Седракян обратился в суд. Однако ООО «Хот Дог Бульдог» подало встречный иск, заявив, что все это время выплачивало Седракяну роялти и маркетинговый сбор. Суд встал на сторону Харламова, обязав ресторатора выплатить штраф в 1 млн 635 тысяч рублей.

В декабре 2024-го Харламов ликвидировал свою фирму по доставке еды «Здрасьте, приехали!».

Ранее на ресторан Крида и Тимати подали иск почти на 60 тысяч рублей.