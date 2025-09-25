Алена Кравец ударила приемную дочь в эфире

Актриса и певица Алена Кравец нанесла несколько ударов по лицу своей приемной дочери Даниелле в эфире студии «Пусть говорят». Об этом сообщает «СтарХит».

18-летняя Даниелла позволила себе оскорбительное замечание о неспособности Кравец иметь собственных детей. В ответ на это телеведущая не сдержалась и нанесла девушке несколько ударов по лицу.

«У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала», — закричала Кравец, сопровождая свои слова оскорблениями в адрес приемной дочери.

После этого Кравец покинула студию, а, вернувшись, не стала извиняться и потребовала от девушки отказаться от их фамилии.

В начале июня стало известно, что в возрасте 15 лет Даниэла переехала в центр «Спутник», поскольку в 2022 году московский суд отменил удочерение Кравец.

Телеведущая объясняла, что приняла такое решение из-за того, что приемная дочь «превратилась в неуправляемого подростка». Даниэла, в свою очередь, называла светскую львицу тираном. Она также обвиняла приемную мать в применении физического насилия.

Сейчас девушка уже получила квартиру от государства и пытается построить самостоятельную жизнь.

