Алена Кравец сдала приемную дочь в детский дом

Актриса и певица Алена Кравец сдала свою приемную дочь Даниэлу в детский дом, поскольку девочка «превратилась в неуправляемого подростка». Об этом знаменитость сообщила в эфире программы «Пусть говорят».

«Когда она [Даниэла] была предоставлена сама себе, то у нее были бутылка пива и селедка. Водки еще не хватало, извините! <...> Мужиков к нам в дом приводила, воровала. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить, делала себе искусственные засосы» — заявила певица.

Кравец уточнила, что Даниэла сама приняла решение уйти в детский дом. Певица вспомнила, что удочерила девочку в три месяца. От нее отказалась мать из-за проблем со здоровьем: до восьми лет девочка страдала от трех кист в мозгу, а также испытывала проблемы с ногами и рядом других заболеваний.

Даниэла в свою очередь на «Пусть говорят» заявила, что часто подвергалась избиениям со стороны приемного отца, миллионера Руслана Кравеца.

«Это происходило за что угодно: за плохие оценки, за сладкое, которое мне запрещали есть. Я находила его и ела — меня били. В основном Руслан избивал», — сообщила девушка.

Она отметила, что узнала о своем происхождении в 12-летнем возрасте — прочитала переписки приемной матери с бабушкой. Историю Даниэлы также подтвердила горничная семьи Марина, которая, помимо своих основных обязанностей, была вынуждена заниматься воспитанием девочки.

«Даниэла не врет, все так и было. На моих глазах мать ее никогда не била, но и не участвовала в жизни дочери», — сказала Марина.

В эфире «Пусть говорят» Кравец встретилась с приемной дочерью спустя 4,5 года после разлуки.

Алена Кравец на протяжении девяти лет состояла в браке с валютным инвестором Русланом Кравецом. Они разводились на какое-то время, но спустя несколько лет — в 2018 году — снова узаконили отношения. В 2019-м СМИ сообщили об очередном разводе пары из-за эротических снимков артистки, а потом — об их последующем воссоединении после череды судов за опеку над Даниэлой.

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