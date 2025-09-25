Семенович разоблачила незаконных продавцов: «Зарабатывают на моем красивом теле»

Певица Анна Семенович возмутилась, что в сети незаконно зарабатывают на ее теле

Певица и телеведущая Анна Семенович заявила, что подает в суд на тех, кто незаконно использует ее образ в коммерческих целях. Об этом знаменитость сообщила в Telegram-канале.

Артистка продемонстрировала в личном блоге ростовую картонную куклу, которая была приобретена у нелегальных продавцов. В ролике Семенович показала, как выглядит подделка с ее изображением, активно распространяемая в интернет-магазине.

«Девушка, конечно, красивая. Ее активно покупают, и кто-то зарабатывает на ней огромные деньги. А теперь все, кто зарабатывает на моем красивом теле, будут наказаны по закону! Держитесь, нарушители!» — пригрозила певица.

В июне Анна Семенович продемонстрировала фигуру в полный рост, снявшись в бикини. Звезда позировала в черном купальнике перед зеркалом и призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что довольна своим внешним видом.

«Ну что за стройняшка? Я очень довольна своим постройнением. Фигура огонь», — высказалась исполнительница (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В апреле 2024 года Семенович заявила, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок.

Ранее сообщалось, что Дану Борисову обязали выплатить долг коллекторам по кредиту.