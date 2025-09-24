На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Рубальская раскрыла отношение к русскому рэпу

Поэтесса Лариса Рубальская заявил, что русский рэп ее не раздражает
Natalya Loginova/Global Look Press

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала в беседе с vm.ru, что не является любительницей жанра рэп.

Как уточнила Рубальская, при этом ее этот жанр не раздражает. Она считает, что среди рэперов есть очень талантливые поэты.

«Исполнение речитативом несет бешеную энергетику. Но он очень далек от авторской песни. Авторская песня все-таки жила лирикой, интонацией, а не только стихами и гормональным зарядом. Но я не ментор, чтобы судить», — поделилась поэтесса.

В сентябре Рубальская призналась, что никогда не думала о том, чтобы уехать из России. По словам артистки, ее сестра, живущая в США, предлагала ей переехать с ней. Поэтесса отказалась. Она объяснила, что очень любит Москву. Знаменитость также не хотела расставаться с другими родственниками.

По ее словам, на ее решение влияют не только семья и корни, но и то, что ей всегда хотелось жить только в родной стране и чувствовать себя на своем месте. Рубальская подчеркнула, что в других странах она всегда «тоскует по Москве».

