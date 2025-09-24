Гуф уточнил стоимость своего дня рождения на теплоходе

Рэпер Гуф заявил, что отметил 46-летие на корабле за 1,7 млн рублей

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) уточнил стоимость своего дня рождения, отпразднованного на теплоходе. Его цитирует издание Super.

46-летие Гуф встретил на теплоходе с друзьями. В СМИ распространилась информация, что на торжество было потрачено около 4 млн рублей.

«Все вместе с кораблем обошлось в 1,7 млн рублей», — заверил рэпер.

Аренда теплохода обошлась Гуфу в 1,5 млн, остальное ушло на еду и развлечения. На борту гостили звезда реалити-шоу Алена Водонаева, артисты Баста, HammAli, Navai и другие звезды.

Накануне бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай публично поздравила его с днем рождения. Блогерша назвала рэпера своим «самым любимым бывшим мужем из всех».

