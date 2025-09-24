Лариса Рубальская раскрыла, почему не уехала из России

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская призналась, что никогда не думала о том, чтобы уехать из России. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Много лет назад уехала в Америку сестра моего мужа с семьей. И уговаривала нас с Давидом последовать за ними. Для меня это было невозможно. Во-первых, я очень люблю Москву, я здешняя, здесь родилась. Во-вторых, тогда были живы мои родители, мой любимый брат… Ни с кем из них я не готова была расстаться», — поделилась она.

По ее словам, на ее решение влияют не только семья и корни, но и то, что ей всегда хотелось жить только в родной стране и чувствовать себя на своем месте. Рубальская подчеркнула, что в других странах она всегда «тоскует по Москве». Она добавила, что скорее всего уехавшие из России исполнители также тоскуют по той жизни, которая у них была здесь.

В июне Лариса Рубальская призналась, что влюбилась в певца Niletto (Данила Прытков – настоящее имя). Она заявила, что очень хотела бы спеть дуэтом с ним. По словам поэтессы, она познакомилась с 33-летним исполнителем на съемочной площадке.

