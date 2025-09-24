Российского блогера американского происхождения не пустили в Грузию

Блогеру Ланкастеру отказали во въезде в Грузию без объяснения причин

Российского блогера американского происхождения Патрика Ланкастера не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ланкастеру официально отказали во въезде при попытке пересечь сухопутную границу.

«Мы ждали четыре часа их решения, но нам отказали. Никакой причины не сообщили, но ясно, что это нарушение свободы слова и печати», — сказал он.

По мнению блогера, его не пропустили из-за его журналистской работы. Ланкастер уточнил, что приехал на границу России и Грузии вместе с супругой Надеждой, помогающей ему в подготовке репортажей.

Пара хотела освещать ситуацию в Грузии и Армении — 4 октября в Грузии должны состояться выборы в органы местного самоуправления.

Гражданин США Ланкастер в 2014 году случайно попал в Донбасс и решил остаться. Он специализируется на освещении событий в Донбассе и странах бывшего СССР.

