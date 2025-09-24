На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США осудили мошенницу, пытавшуюся украсть поместье Элвиса Пресли

Американку приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество с домом Пресли
Danita Delimont/Global Look Press

Серийная мошенница из США, пытавшаяся украсть поместье певца Элвиса Пресли «Грейсленд» и продать его, осуждена на четыре года и девять месяцев тюрьмы. Об этом пишет New York Post.

Согласно судебным документам, 54-летняя Лиза Джанин Финдли выдавала себя за фиктивного инвестора, который претендовал на права на Грейсленд. Ее также приговорили к дополнительным трем годам испытательного срока в дополнение к тюремному заключению.

Мошенница сфабриковала документы о том, что дочь Пресли Лиза Мари перед кончиной якобы передала ей «Грейсленд» в залог за кредит в размере $3,8 миллиона, который не успела погасить. Позже она пригрозила продать дом, где жил певец, с аукциона, если семья Пресли откажется заплатить ей $2,8 миллиона.

Финдли выдавала себя за человека по имени «Курт Науссани» из фиктивной финансовой компании и от его имени подписала документы, подписанные также якобы Лизой Мари Пресли. Заговор раскрыли когда дочь Лизы Мари Пресли актриса Райли Кио подала иск, утверждая, что мать не подписывала договор о займе.

Когда схема Финдли раскрылась, она попыталась списать свои действия на действия похитителя личных данных из Нигерии. Также суд обнаружил у мошенницы длинный список любовных афер, поддельных чеков и банковских махинаций на общую сумму в сотни тысяч долларов. Кроме того, ранее она сидела в федеральной тюрьме за оформление фальшивых кредитов.

Накануне актриса Присцилла Пресли рассказала в своих мемуарах «Тихо, пока я ухожу от тебя», что Элвис предлагал ей аборт. Пресли рассказала, что забеременела в первую брачную ночь.

Ранее вдова Элвиса Пресли рассказала об интимной жизни Майкла Джексона с ее дочерью.

