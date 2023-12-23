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Молдавские пограничники попросили певца Иракли не обижаться за отказ на въезд в страну

Певец Иракли назвал политическими играми отказ на въезд в Молдавию

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Личный архив артиста

Российский певец Иракли (настоящее имя Ираклий Пирцхалава) в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что его не впустили в Молдавию, где он должен был дать несколько концертов. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили «не обижаться и возвращаться».

«Я сейчас вернулся в Москву, действительно без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну, где должно было состояться несколько концертов. Вызывает печаль та ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, но есть все шансы, что концерты перенесутся. Об этом будет сообщаться заранее. Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать. Мило было наблюдать за девушкой пограничницей, которая тепло меня встречала и слегка даже с угрызением совести говорила, что не имеет права меня пустить, но очень любит мои песни. Просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз, именно на эти грандиозные события. Но, честно говоря, не понимаю, какую угрозу я мог нести», — сказал он.

О том, что артиста не пустили в Молдавию, 23 декабря сообщили РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал ТВ-5. По данным канала, Пирцхалава должен был выступить в рамках праздничных мероприятий в городе Оргеев, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии агентству не предоставили подробностей по данному инциденту, отметив, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну. Власти Молдавии также не прокомментировали ситуацию.

Ранее актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию к девушке и на съемки, потому что до этого он съездил в Абхазию.

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