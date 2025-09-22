На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Присцилла Пресли вспомнила, как Элвис предложил ей аборт

Актриса Присцилла Пресли заявила, что чувствовала вину из-за первой беременности
AP

Актриса Присцилла Пресли рассказала в своих мемуарах «Тихо, пока я ухожу от тебя», что ее муж Элвис предлагал ей аборт. Ее слова передает Page Six.

Пресли рассказала, что забеременела в первую брачную ночь. В тот момент, как она рассказала, ни актриса, ни певец не были готовы к ребенку. Несколько недель пара сохраняла молчание. Актриса призналась, что испытывала чувство вины из-за беременности. Она представляла, что было бы, если бы она попала в аварию, который спровоцировал бы выкидыш.

По словам Пресли, в один день Элвис предложил аборт. Артист отметил, что поддержит любое ее решение.

«Чудовищность этого поразила меня, и я заплакала. Я сказала: «Нет! Мы не можем этого сделать. Это наш ребенок», — поделилась артистка.

Лиза Мари Пресли появилась на свет 1 февраля 1968 года. По словам Присциллы, она и супруг «безнадежно влюбились в нее» после родов.

В сентябре Присцилла Пресли рассказала, что музыканта Наварона Гарибальди, чуть не съел верблюд. Инцидент произошел во время визита приюта для животных в долине Сан-Фернандо (Калифорния, США). Верблюд укусил сына актрисы за голову. Он отпустил Гарибальди после того, как на животное накинулась немецкая овчарка.

Ранее вдова Элвиса Пресли рассказала об интимной жизни Майкла Джексона с ее дочерью.

