На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Элвиса Пресли рассказала об интимной жизни Майкла Джексона с ее дочерью

Актриса Присцилла Пресли заявила, что Майкл Джексон не смог сделать ей внука
true
true
true
close
Dave Pickoff/AP

Вдова Элвиса Пресли Присцилла Пресли рассказала об интимной жизни певца Майкла Джексона с ее дочерью Лизой Мари. Воспоминаниями она поделилась в своей новой книге мемуаров.

Присцилла заявила, что изначально была против брака её дочери Лизы Марии с Джексоном в 1994 году. По ее словам, когда в прессе появились обвинения в педофилии в адрес Майкла Джексона, она прямо спросила дочь об интимных отношениях с артистом.

Лиза Мари ответила, что Джексон активно пытался зачать с Пресли общего ребёнка, но у них ничего вышло.

«Он женился на ней в то время, когда отчаянно нуждался в пристойном образе желанного мужчины», — говорит Присцилла.

18 января 1996 года через два года брака Лиза Мари подала на развод.

«Я практически слышала, как Элвис вздохнул с облегчением», — вспоминает об этом моменте Присцилла.

Майкла Джексона не стало в 2009 году, Лизы Мари Пресли — в 2023 году.

В конце августа фанаты Майкла Джексона станцевали на улице в Москве.

Ранее носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами