Вдова Элвиса Пресли рассказала об интимной жизни Майкла Джексона с ее дочерью

Актриса Присцилла Пресли заявила, что Майкл Джексон не смог сделать ей внука

Вдова Элвиса Пресли Присцилла Пресли рассказала об интимной жизни певца Майкла Джексона с ее дочерью Лизой Мари. Воспоминаниями она поделилась в своей новой книге мемуаров.

Присцилла заявила, что изначально была против брака её дочери Лизы Марии с Джексоном в 1994 году. По ее словам, когда в прессе появились обвинения в педофилии в адрес Майкла Джексона, она прямо спросила дочь об интимных отношениях с артистом.

Лиза Мари ответила, что Джексон активно пытался зачать с Пресли общего ребёнка, но у них ничего вышло.

«Он женился на ней в то время, когда отчаянно нуждался в пристойном образе желанного мужчины», — говорит Присцилла.

18 января 1996 года через два года брака Лиза Мари подала на развод.

«Я практически слышала, как Элвис вздохнул с облегчением», — вспоминает об этом моменте Присцилла.

Майкла Джексона не стало в 2009 году, Лизы Мари Пресли — в 2023 году.

