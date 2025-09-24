Кушанашвили обратился к Петросяну: «Вам не повезло с юной женой»

Шоумен Кушанашвили: Петросяну не повезло с женой, но он не плохой человек

Шоумен Отар Кушанашвили выступил в своей программе «Каково?!» с неоднозначным поздравлением в адрес Евгения Петросяна, которому 16 сентября исполнилось 80 лет.

С одной стороны, Кушанашвили искренне признал заслуги Петросяна перед отечественной комедийной сценой, а с другой — резко раскритиковал супругу юмориста Татьяну Брухунову.

«Программа «Каково?!» поздравляет с 80-летием вечного человека Евгения Петросяна. <…> Вам не повезло с юной женой, но это не значит, что вы плохой человек. Вы замечательный — предтеча многих, кто сейчас на вашем имени топчется», — заявил Кушанашвили.

По словам Кушанашвили, именно с Евгения Петросяна начинался юмор в стране — и за это шоумен уважает народного артиста России.

«Я исполнен благоговения к вам, Евгений Ваганович. Говорю об этом на полном серьезе, пока снова не прочел какую-нибудь новость из жизни вашей супруги», — отметил он.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе его на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

