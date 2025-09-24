На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кушанашвили обратился к Петросяну: «Вам не повезло с юной женой»

Шоумен Кушанашвили: Петросяну не повезло с женой, но он не плохой человек
true
true
true
close
КАКОВО?!/YouTube

Шоумен Отар Кушанашвили выступил в своей программе «Каково?!» с неоднозначным поздравлением в адрес Евгения Петросяна, которому 16 сентября исполнилось 80 лет.

С одной стороны, Кушанашвили искренне признал заслуги Петросяна перед отечественной комедийной сценой, а с другой — резко раскритиковал супругу юмориста Татьяну Брухунову.

«Программа «Каково?!» поздравляет с 80-летием вечного человека Евгения Петросяна. <…> Вам не повезло с юной женой, но это не значит, что вы плохой человек. Вы замечательный — предтеча многих, кто сейчас на вашем имени топчется», — заявил Кушанашвили.

По словам Кушанашвили, именно с Евгения Петросяна начинался юмор в стране — и за это шоумен уважает народного артиста России.

«Я исполнен благоговения к вам, Евгений Ваганович. Говорю об этом на полном серьезе, пока снова не прочел какую-нибудь новость из жизни вашей супруги», — отметил он.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе его на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предрек Ксении Бородиной развод в ближайший год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами