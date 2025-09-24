Сергей Дворцов о браке Ксении Бородиной: «Трещит по швам»

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков разведутся в ближайший год. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов сайту «Страсти».

По словам Дворцова, союз знаменитостей, которые узаконили свои отношения в июне 2025 года, переживает серьезный кризис. Бородина стала редко выкладывать мужа в соцсетях, а Сердюков отказался от совместных постов с супругой.

«В звездной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам. Сердюкова не признают. Ждать ли развод в ближайший год? Да!» — уверил Дворцов.

Продюсер считает, что популярная версия о том, что знаменитости попросту много работают, что и стало причиной их пропажи из соцсетей, не соответствует действительности. Также Дворцов не верит в версию о беременности Бородиной.

«Думаю, что он редко появляется в сети не из-за работы, а потому что боится хейтерства», — уточнил он.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких. Бородина шла к алтарю в белом макси-платье с глубоким декольте и шлейфом, украшенном кружевом. Невеста также надела длинную фату в тон и кольца. Телеведущая дополнила свой образ букетом калл. Николай Сердюков появился на церемонии в белом пиджаке с бабочкой, рубашке, черных брюках и туфлях.

