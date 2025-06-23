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Рубальская рассказала о влюбленности в 33-летнего певца: «Нужно страдать»

Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что влюбилась в Niletto
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Илья Питалев/РИА Новости

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская призналась в шоу «Секрет на миллион», что влюбилась в певца Niletto (Данила Прытков – настоящее имя).

Рубальская заявила, что очень хотела бы спеть дуэтом с Niletto. По словам 79-летней поэтессы, она познакомилась с 33-летним исполнителем на съемочной площадке.

«Вы знаете, у меня однажды была когда-то съемка, вот он приходил. Я смотрю на его фотографию... Мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним... Вообще мечтаю о безответной любви», — поделилась артистка.

По словам Рубальской, влюбленность в молодых артистов помогает ей в работе. Артистка считает, что лучше пишет стихи о любви, когда «страдает».
«Мне же нужно страдать. Вот я же реалист и понимаю, что мне уже много лет. Хочу страдать! Вот выбрала себе Niletto как объект моей неразделенной любви», — рассказала поэтесса.

В апреле Лариса Рубальская призналась, что ей понравилось выступать в качестве гостевого участника на шоу «Маска» и понадеялась, что ее появление на сцене приведет к увеличению гонорара и прибавит предложений.

Ранее Рубальская перенесла операцию из-за приступов кашля.

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