Лариса Рубальская раскрыла детали завещания

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская рассказала в шоу «Секрет на миллион», что уже составила завещание.

По словам Рубальской, во время болезни мужа Давида, она и супруг оформили завещание.

«И мы с ним написали такое завещание: пока один из нас жив, все принадлежит ему. А потом тот, кто остался, решит, как поступить с этим дальше. И я могу сказать честно. Когда я буду уходить, обиженных не останется», — поделилась поэтесса.

Рубальская отметила, что в ее семье нет претендентов для «драки за наследство». Телеведущая намекнула, что ее имущество достанется племяннице и дочери мужа. Она уточнила, что с ней находится в хороших отношениях.

По словам Рубальской, после кончины Давида его дочь не пришла и не просила наследства.

В шоу Рубальская также сообщила, что долго мучилась из-за приступов кашля. Ей диагностировали широкий пищевод. Желудочный сок из-за рефлюкса попадал в легкие и нарушал дыхание. Рубальская решилась на трехчасовую операцию. Через две недели у нее прошел кашель.

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