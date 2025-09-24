В Белоруссии пройдет фестиваль документальных фильмов о героях СВО

В Минске покажут шесть документальных фильмов о Донбассе и героях СВО

В Минске с 26 по 27 сентября пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев», в рамках которого зрителям покажут картины о героях специальной военной операции. Сняты фильмы совместно с белорусскими документалистами, сообщает RT.

Всего аудитории представят шесть документальных работ, которые расскажут подробнее о ситуации в Донбассе и участниках военной спецоперации. Перед кинопоказом запланирована церемония передачи сборников стихотворений «ПоэZия русской зимы» в местные библиотеки. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями авторов — поэтов Александра Антипова и Динары Керимовой.

Первой картиной, которую представят зрителям, станет фильм RT «Донбасс. Без права голоса». Его героями выступили европейские журналисты, работающие в Донбассе и не имеющие возможности демонстрировать свои репортажи западной аудитории.

Фестиваль документальных фильмов, который проводится при поддержке «Русского дома» в Минске, пройдет в Нацбиблиотеке по проспекту Независимости, 116.

До этого в России прошёл фестиваль «Кино на службе Отечеству», который продемонстрировал зрителям картины о защитниках страны. Сквозной темой фестиваля стало объединение искусства и армии для увековечивания подвига и создания летописи исторических событий, а среди картин, которые представили аудитории, были «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете», «Непокорённая» и другие киноработы.

Ранее россиянам предложили включить героев своей семьи в историческую память страны.