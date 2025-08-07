На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам предложили включить героев своей семьи в историческую память страны

В Сочи открылась выставка «СВОИ» о межнациональной дружбе в период ВОВ и СВО
РИА «Новости»

В центре Сочи начала работу выставка «СВОИ» — общероссийский национальный архив, посвященный дружбе и взаимовыручке между народами в годы Великой Отечественной войны и в период спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Уточняется, что «СВОИ» — это интернет-проект, в архиве которого насчитывается уже более 2,5 тыс. историй людей со всей России, повествующих о межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции. В том числе — рассказы о героизме и взаимовыручке, которые передаются из поколения в поколение семьи уже почти 80 лет.

«Важность и уникальность проекта «СВОИ» в том, что он во многом персонализирован. В каждой семье есть свой герой, что и перекликается с проектом, потому что люди размещают истории о своих близких, чтобы память о них предавалась из поколения в поколение», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов на открытии выставки.

Организаторы добавили, что в Год защитника Отечества рассказы проекта все чаще становятся частью патриотических выставок в разных уголках страны. В их сборе участвуют жители из всех регионов России, также к наполнению архива подключились активисты из дружественных государств.

Сообщается, что в рамках инициативы все желающие могут направить историю о межнациональной дружбе в проект на сайте архивсвои.рф и оставить след своей семьи в интернет-пространстве. «Архив «СВОИ» и издание книги станут важным вкладом в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти для будущих поколений», — уточнила руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

