В Национальном центре «Россия» стартовал новый этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»

В столичном Национальном центре «Россия» стартовал московский этап фестиваля «Кино на службе Отечеству», который призывает показать единство и сохранить память о защитниках страны. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
III международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» посвящен героям спецоперации. Его сквозная тема — объединение искусства и армии для увековечивания подвига и создания летописи исторических событий.
В рамках московского этапа фестиваля прошла выставка графических портретов ветеранов «Уголь земли Русской» и презентация фронтовых документальных кинокартин, получивших высокие оценки зрителей.
На открытии фестиваля выступили режиссеры, музыканты и документалисты.
По словам врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк, такие мероприятия помогают сохранить память о защитниках Отечества.
Она назвала символичным, что фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал именно на площадке Национального центра «Россия».
«Сегодня нам важно показать единство страны в понимании происходящего, показать, насколько это непростое, но значимое время в истории нашей страны. И, конечно, нужно правильное кино, чтобы сохранить в памяти поколений эти события и воспитать детей настоящими защитниками Отечества. Вырастить их такими гражданами, которым мы сможем передать нашу страну и быть уверенными, что они сделают Россию еще более великой», — подчеркнула Мария Костюк.
Режиссер-документалист и руководитель международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина отметила, что фестиваль «рожден фронтом, в полях и в сердце».
«Это движение, которое идет по России, оставляя борозды на душах и сердцах наших людей, потому что это кино создается людьми», — заявила она.
Среди кинокартин, которые увидели зрители фестиваля, — «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете», «Непокоренная» и другие киноработы.
Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» охватил уже более 50 регионов и более 500 тыс. зрителей.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан.