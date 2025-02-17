В Национальном центре «Россия» стартовал новый этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»

В столичном Национальном центре «Россия» стартовал московский этап фестиваля «Кино на службе Отечеству», который призывает показать единство и сохранить память о защитниках страны. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

III международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» посвящен героям спецоперации. Его сквозная тема — объединение искусства и армии для увековечивания подвига и создания летописи исторических событий.

В рамках московского этапа фестиваля прошла выставка графических портретов ветеранов «Уголь земли Русской» и презентация фронтовых документальных кинокартин, получивших высокие оценки зрителей.

На открытии фестиваля выступили режиссеры, музыканты и документалисты.

По словам врио губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк, такие мероприятия помогают сохранить память о защитниках Отечества.

Она назвала символичным, что фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал именно на площадке Национального центра «Россия».

«Сегодня нам важно показать единство страны в понимании происходящего, показать, насколько это непростое, но значимое время в истории нашей страны. И, конечно, нужно правильное кино, чтобы сохранить в памяти поколений эти события и воспитать детей настоящими защитниками Отечества. Вырастить их такими гражданами, которым мы сможем передать нашу страну и быть уверенными, что они сделают Россию еще более великой», — подчеркнула Мария Костюк.

Режиссер-документалист и руководитель международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина отметила, что фестиваль «рожден фронтом, в полях и в сердце».

«Это движение, которое идет по России, оставляя борозды на душах и сердцах наших людей, потому что это кино создается людьми», — заявила она.

Среди кинокартин, которые увидели зрители фестиваля, — «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете», «Непокоренная» и другие киноработы.

Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» охватил уже более 50 регионов и более 500 тыс. зрителей.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан.