Олеся Иванченко о токсичности Надежды Стрелец: «Не почувствовала»

Блогерша Иванченко заявила, что не чувствовала от Стрелец токсичности на интервью
true
true
true
close
losenok95/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и актриса Олеся Иванченко призналась в беседе с порталом «Страсти», что не чувствовала токсичности от Надежды Стрелец во время интервью.

Иванченко назвала интервью со Стрелец прекрасным.

«Если я заслужила добрый отклик в этом интервью, то это тоже заслуга Надежды Стрелец. Я токсичности не почувствовала», — поделилась блогерша.

В сентябре Прохор Шаляпин обвинил Надежду Стрелец в токсичности интервью с Иванченко. Он подчеркнул, что Стрелец, завоевавшая аудиторию своей мягкостью и доброжелательностью, полностью отошла от этого образа и вместо нормальных бесед с гостями устраивает им «прожарку».

По мнению Шаляпина, раньше Стрелец к проблемным, острым темам со своими гостями подходила «на мягких лапах», стараясь оставаться этичной. Он отметил, что на протяжении всего интервью с Иванченко ведущая демонстрировала зависть и высокомерие, а не профессионализм. В итоге в выпуске прослеживается зашкаливающий уровень агрессии. Шаляпин заявил, что после такой беседы Стрелец «пала» в его глазах, и теперь он уверен, что никогда не пойдет к ней на интервью.

Ранее Иванченко обратилась к таро во время проб ремейка «Моей прекрасной няни».

