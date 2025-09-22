На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шаляпин обрушился с критикой на Стрелец после токсичного интервью с Иванченко

Певец Шаляпин: Стрелец вместо интервью устраивает прожарку гостям из-за зависти
На интервьюера Надежду Стрелец посыпались обвинения в токсичности после интервью с актрисой, ведущей Олесей Иванченко. Критику поддержал певец Прохор Шаляпин, подчеркнувший, что Стрелец, завоёвавшая аудиторию своей мягкостью и доброжелательностью, полностью отошла от этого образа и вместо нормальных бесед с гостями устраивает им «прожарку». В беседе с Общественной Службой Новостей артист обвинил её в зависти и подчеркнул, что никогда не пойдёт к ней на интервью.

По мнению Шаляпина, раньше Стрелец к проблемным, острым темам со своими гостями подходила «на мягких лапах», стараясь оставаться этичной.

«Теперь мы наблюдаем, как она с милым лицом и улыбкой просто гнобит человека. Так и хочется сказать: «Стрелец, ты не молодец!» Обидно…», — подчеркнул певец.

Он отметил, что на протяжении всего интервью с Иванченко ведущая демонстрировала зависть и высокомерие, а не профессионализм. В итоге в выпуске прослеживается зашкаливающий уровень агрессии. Шаляпин заявил, что после такой беседы Стрелец «пала» в его глазах, и теперь он уверен, что никогда не пойдёт к ней на интервью.

Напомним, до этого Прохор Шаляпин признался, что Олеся Иванченко, которая наиболее известна по шоу «Натальная карта», является его номером один в отечественном шоу-бизнесе. Он подчеркнул, что его привлекает её натуральная красота и неиспорченность.

Ранее Шаляпин рассказал о предстоящей пластике лица.

