Иванченко обратилась к таро во время проб ремейка «Моей прекрасной няни»

Блогерша Олеся Иванченко призналась в интервью Надежде Стрелец, что первоначально провалила пробы ремейка «Моей прекрасной няни» — сериала «Няня Оксана».

Иванченко призналась, что в первый раз попробовалась плохо из-за волнения. Она извинилась перед командой проекта и ушла с ощущением того, что у нее ничего не получится. Позже ей позвонил генеральный продюсер сериала Вячеслав Дусмухаметов и признался, что видит блогершу в главной роли.

Как отметила Иванченко, несмотря на то, что участие в ремейке «Моей прекрасной няни» было ее мечтой, она боялась играть главную роль. Блогерша опасалась, что все испортит.

«И он спросил: «А как мы проверим, испортишь ты или нет?» И тут мой любимый инструмент. Я говорю: «Слава, мне нужно разложить на картах», — поделилась знаменитость.

После того, как Иванченко разложила на таро, ее позвали попробовать поучаствовать в кастинге во второй раз. Блогерша призналась, что была абсолютно зажата и разбита после утверждения роли. Дусмухаметов записал ее к психотерапевту.

«Перед началом чтения сценария, подготовки к роли я четыре месяца ходила к психоаналитику. И мы прорабатывали тот момент, чтобы я разрешила себе после Анастасии Заворотнюк сыграть эту роль. Я думала отказываться, потому что вдруг я чем-то предам ее. В моей голове творился просто какой-то очень сложный хаос. Мне почему-то хочется верить, что, если бы она была жива, она бы меня поддержала», — поделилась блогерша.

