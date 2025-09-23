Погребняк разоблачила Диброву: «Театрально и фальшиво»

Блогерша Мария Погребняк усомнилась в правдивости истории Полины Дибровой о падении и полученных травмах. Своим мнением экс-супруга футболиста поделилась в Telegram-канале.

Накануне Полина Диброва стала гостьей программы Андрея Малахова. В эфире она рассказала о травле в социальных сетях на фоне скандала с разводом. По словам супруги телеведущего, чрезмерное внимание в интернете вызвало у нее сильный стресс, что привело к обмороку и травме лица.

В ходе шоу были продемонстрированы личные фотографии Полины с синяками на лице, якобы сделанные с ее телефона. При этом сама Диброва выразила удивление по поводу того, как снимки попали в редакцию.

«История с обмороком и синяком выглядит крайне неправдоподобно. Классический прием — попытаться вызвать сочувствие у зрителей и сменить гнев на жалость. Вышло настолько театрально и фальшиво, что вызывает обратную реакцию», — оценила ситуацию Мария Погребняк.

Погребняк также обратила внимание на характер синяков Дибровой. Она предположила, что подобные следы могут быть результатом пластической операции, и в подтверждение своих слов опубликовала снимок с пациентками после блефаропластики с вопросом: «Похоже?»

