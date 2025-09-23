Супруг Маши Распутиной раскрыл причину брака после 25 лет отношений

Певица Маша Распутина и продюсер, предприниматель Виктор Захаров официально поженились после 25 лет проживания вне брака. В беседе с Общественной Службой Новостей супруг певицы заявил, что все эти годы закрепить отношения в ЗАГСе им мешал слишком плотный график артистки.

По словам Захарова, влюбленные не стремились официально оформить отношения, так как и без этого жили в благополучии и любви. Он отметил, что в этой ситуации нет ничего необычного, так как люди иногда женятся и в 80 лет. Что касается самой свадьбы, то от пышного празднования пара решила отказаться.

«Абсолютно тесный круг друзей, были самые близкие, и мы все проводили довольно скромно. Не хочется сейчас, знаете ли, пировать. Не то время и не те обстоятельства», — признался Захаров.

Он отметил, что в сегодняшнем зрелом возрасте молодые супруги не стремились попасть в таблоиды из-за гламурной тусовки, добавив, что в этом случае их поняли бы неправильно. Также продюсер подчеркнул, что очень любит свою жену и восхищается ею, заверив, что никогда не изменил бы такой женщине, как Маша Распу́тина.

Напомним, в декабре прошлого года Маша Распутина рассказала в шоу «Звезды сошлись», что о свадьбе с бизнесменом Виктором Захаровым они задумывались о свадьбе еще два года назад, однако произошла «хреновина». Захаров делит имущество с бывшей женой через суд. Артистка пожаловалась, что ее семье «нервы треплют».

Ранее Маша Распутина заявила, что не спит с мужем в одной постели.