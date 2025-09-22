Захарова: запрет фильма Гайдая в Молдавии стал примером «демократии по Санду»

Запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая в Молдавии является примером «демократии по президенту республики Майе Санду». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демократия по Санду», — написала дипломат, комментируя новость о запрете фильма.

22 сентября правящая партия действия и солидарности Санду приняла решение о запрете показа культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. В картине обнаружили недопустимый «милитаристский контекст и политическое содержание». При этом другие подробности решения не раскрываются.

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.

Ранее Литва лишила поэта высшей награды за попытку поддержать культуру России.