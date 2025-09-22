Садальский назвал Shaman кринжем после «Интервидения»

Актер Станислав Садальский назвал певца Shaman кринжем после выступления артиста на международном песенном конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal.

По мнению Садальского, из-за отказа от баллов на конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) опозорился и подвел страну.

«Shaman плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. Вы представляете, выходит такой боец в ринг и говорит: «Я всех победил уже», — написал Садальский.

Также шоумен усомнился в честности голосования на конкурсе.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение — 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

