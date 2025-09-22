На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Садальский назвал Shaman кринжем после «Интервидения»

Актер Садальский: Shaman опозорился и подвел страну
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Станислав Садальский назвал певца Shaman кринжем после выступления артиста на международном песенном конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal.

По мнению Садальского, из-за отказа от баллов на конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя) опозорился и подвел страну.

«Shaman плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. Вы представляете, выходит такой боец в ринг и говорит: «Я всех победил уже», — написал Садальский.

Также шоумен усомнился в честности голосования на конкурсе.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение — 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее Риз Уизерспун рассказала о пережитом насилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами