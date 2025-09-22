На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-вокалистка Hi-Fi должна полмиллиона государству

Mash: певица Терешина хочет вернуться в шоу-бизнес из-за долгов
tanya_tereshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-вокалистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина должна почти полмиллиона рублей государству. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у Терешиной около 487 тысяч рублей долга — 317 тысяч рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и 170 тысяч рублей штрафов за неправильную парковку и неуплату налогов. Из-за долгов, утверждает издание, она хочет вернуться в шоу-бизнес и выпустила первый за несколько лет трек.

В 2022 года певица развелась с бизнесменом Олегом Курбатовым, с которым была в браке 4 года. В отношениях родился сын Арсений. У Терешиной есть и старший один ребенок — от телеведущего Вячеслава Никитина. В последние годы она не давала концертов и редко появлялась на телевизионных ток-шоу.

Накануне сообщалось, что актриса Аглая Тарасова, которая на данный момент находится под домашним арестом, рискует потерять элитную квартиру в Москве из-за долгов.

Задолженность звезды сериала «Беспринципные» за коммунальные услуги составляет 30 тыс. рублей. Дорогостоящую недвижимость недалеко от Патриарших прудов в Москве Тарасова приобрела в 2022 году в ипотеку на 30 лет. Рыночная стоимость жилья составляет 100 млн рублей.

Ранее Mia Boyka обокрали на 7 млн рублей в Турции.

