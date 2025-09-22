На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mia Boyka обокрали на 7 млн рублей в Турции: «Я плакала и не один раз»

Певица Mia Boyka сообщила, что ее обокрали на 7 млн рублей в Стамбуле
Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) призналась в беседе с mk.ru, что лишилась драгоценностей стоимостью более 7 млн рублей во время короткой поездки в Стамбул.

Бойко хранила в номере отеля мешочек с ценными украшениями — бриллиантовым крестом, серьгами с бриллиантами общим весом 4 карата и несколькими дорогими кольцами известного бренда. Она не брала с собой украшения, когда отлучалась на завтрак или на прогулку, так как хотела дать ушам отдых.

По словам Бойко, обнаружив пропажу, она связалась с отелем в надежде, что украшения нашли. Однако сотрудники сообщили, что ничего не видели. Они уверили, что охрана даже просмотрела записи с камер видеонаблюдения, но безрезультатно.

«Я поняла, что мне уже никто ничего не вернет. В первый день я плакала не один раз. Все-таки украшения дорогие. К тому же это были мои любимые серьги», — поделилась певица.

Бойко добавила, что, спустя время, стала относиться к сложившейся ситуации более философски. Теперь она видит позитивную сторону инцидента: «Значит, серьги с бриллиантами по два карата на каждое ухо — уже мелковато».

13 августа Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвиняют в «сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», а также участии «в попытках легализации оккупации АР Крым» и «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму.

Причиной появления в базе данных стал фестиваль «EXTREM | КРЫМ», где Бойко выступала в августе 2020 года.

Ранее в Госдуме предложили подвергнуть цензуре песни Михаила Круга.

