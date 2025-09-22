На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тома Холланда госпитализировали прямо со съемок «Человека-паука»

Съемки нового «Человека-паука» приостановлены из-за госпитализации Тома Холланда
close
Marvel Studios

Компания Sony была вынуждена приостановить съемки фильма «Человек-паук: Новый день» после госпитализации исполнителя главной роли Тома Холланда. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Инцидент произошел 21 сентября во время съемок, стартовавших в Глазго месяц назад. Актер получил травму при самостоятельном выполнении сложного трюка и был доставлен в ближайшую больницу.

Медики выявили у Холланда легкое сотрясение мозга, а после оказания необходимой помощи — выписали. По информации источника, близкого к съемочной группе, артист решил взять перерыв «в качестве меры предосторожности». Возобновление съемок запланировано на ближайшие дни.

В предыдущих интервью Холланд рассказывал, что во время работы над мюзиклом «Билли Эллиот» из-за частых болезней и травм получил прозвище «Больничный Лист», что его сильно раздражало. Именно поэтому в кино он предпочитает выполнять все трюки самостоятельно.

«В детстве я был невероятно слабым, часто болел, уставал или получал травмы, и мне приходилось делать перерывы, потому что мы давали по три концерта в неделю и репетировали каждый день», — делился актер.

Сюжет новой части продолжит историю Питера Паркера в исполнении Холланда, его девушки Мэри Джейн (Зендая) и лучшего друга Неда Лидса (Джейкоб Баталон). Однако после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой» никто из них не помнит истинную личность Питера.

