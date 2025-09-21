СSM: смысл «Интервидения» заключается в защите многополярного мира и традиций

Идея международного музыкального конкурса «Интервидение» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение высказал корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor (CSM) Фред Вир.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были «мир и дружба», тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — заявил публицист.

По мнению Вира, Россия стремится сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении». Журналист выражает мнение, что это может быть связано с растущей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.

Также публицист считает, что изначальная идея «Интервидения» заключалась как в демонстрации местных талантов, так и в выстраивании дружеских взаимоотношений с некоторыми западными государствами.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

Финал песенного состязания состоялся вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Сам конкурс завершился песней Million Voices (с англ. «Миллион голосов»), с этой песней Полина Гагарина стала второй на конкурсе «Евровидение» десять лет назад. На «Интервидении» каждый участник пел строчки Million Voices на родном языке.

Ранее был назван победитель «Интервидения — 2025».