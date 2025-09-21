На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Угрожают участникам»: в Госдуме объяснили отказ американской певицы от «Интервидения»

Депутат Чепа обвинил Запад в попытке сорвать «Интервидение»
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Представители «партии войны» на Западе пытались сорвать международный конкурс «Интервидение», который прошел 20 сентября в Москве, — они запугивали страны-участницы и их представителей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«За многими этими силами стоит «партия войны»: экстремисты, террористы. И вот эти люди угрожают участникам, угрожают семьям. И, естественно, это вызывает определенную боязнь у людей принимать участие в этом конкурсе. В первую очередь политическое давление оказывают те страны, которые принимают активное участие в русофобской политике. На американскую певицу активно воздействовала Австралия — это продолжение русофобской позиции, которой придерживаются спецслужбы некоторых стран, всякие террористические организации международные. Они ставили задачу сорвать это мероприятие, которое активно показывает, что Россия не только не изолирована, но и принимает активное участие в жизни мира и пропагандирует те идеи, которые сегодня необходимы миру», — сказал он.

Тем самым, как отметил Чепа, другие страны пытались влезть во внутриполитические дела России.

«Конечно, пытались, советовали. И всякие рекомендации были тем странам, представители которых приезжали, были всяческие попытки сорвать это мероприятие. И это будет продолжаться — но путь развития остановить невозможно. Кому-то не нравится. Ну что делать? Мир будет идти дальше», — сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил до этого, что некоторые личности предпринимали серьезные попытки сорвать песенный конкурс, однако эти попытки провалились.

Интервидение состоялось в Москве 20 сентября. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Участница из США, певица Vassy, не смогла принять участие из-за «политического давления» извне. Российский певец Shaman после выступления попросил членов жюри не оценивать его номер. Первое место занял певец Дык Фук из Вьетнама, второе и третье место — киргизское трио Nomad и катарская певица Дана Аль-Мир.

В 2026 году конкурс проведет Саудовская Аравия, в этом году их участница Зейна Имад заняла 17-е место.

Ранее в Госдуме оценили результаты «Интервидения».

