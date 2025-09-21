На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Никаких бородатых женщин»: в Госдуме оценили результаты «Интервидения»

Депутат Драпеко: Евровидение погубило политизированность конкурса
true
true
true

Состав участников «Интервидения» был очень ярким, но некоторые могли бы лучше выступить, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Конкурс состоялся, состав участников был очень яркий, были совершенно замечательные номера. Часть исполнителей могла быть качеством и выше. Но это не из стран БРИКС — они прислали очень хорошие команды. По результатам конкурса на будущий год представительства будет еще шире и интереснее. Главное, что все номера были очень музыкальными, с замечательной музыкой, достойным исполнением — никаких бородатых женщин», — сказала она.

Драпеко отметила справедливость членов жюри. По ее словам, вьетнамский певец Дык Фук заслуженно победил в конкурсе.

«Безусловно, согласна с этим решением жюри. Ну и второе, и третье место и кыргызское, и катарское мы считаем, что это справедливо. Мне очень жалко было парня из Индии, он мне очень понравился. И вообще, было много хороших номеров, поэтому я должна поздравить организаторов с тем, что все состоялось на хорошем уровне», — сказала она.

Депутат оценила шанс «Интервидения» стать первым в мире песенным конкурсом.

«Зависит от того, как организаторы будут подходить к конкурсу — пока подход очень достойный, не надо поддаваться на провокации. Надо действительно отбирать то, что лучше по музыке, по видеоряду. Евровидение ведь жутко политизировалось — это все погубило конкурс, он стал политической акцией: нам по этому пути идти нельзя ни в коем случае. Мне очень жалко девочку из Австралии, которая не смогла принять участие в нашем вчерашнем «Интервидении». Она очень симпатичная. Представляете, как она переживает, наверное. Поэтому я считаю, что все, все у нас в порядке, все идет в правильном направлении», — сказала она.

Интервидение состоялось в Москве 20 сентября. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Участница из США, певица Vassy не смогла принять участие из-за «политического давления» извне. Российский певец Shaman после выступления попросил членов жюри не оценивать его номер. Первое место занял певец Дык Фук из Вьетнама, второе и третье место — кыргызское трио Nomad и катарская певица Дана Аль-Мир.

В 2026 году конкурс проведет Саудовская Аравия, в этом году их участница Зейна Имад заняла 17-е место.

Ранее Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами