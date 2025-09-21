«Никаких бородатых женщин»: в Госдуме оценили результаты «Интервидения»

Состав участников «Интервидения» был очень ярким, но некоторые могли бы лучше выступить, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Конкурс состоялся, состав участников был очень яркий, были совершенно замечательные номера. Часть исполнителей могла быть качеством и выше. Но это не из стран БРИКС — они прислали очень хорошие команды. По результатам конкурса на будущий год представительства будет еще шире и интереснее. Главное, что все номера были очень музыкальными, с замечательной музыкой, достойным исполнением — никаких бородатых женщин», — сказала она.

Драпеко отметила справедливость членов жюри. По ее словам, вьетнамский певец Дык Фук заслуженно победил в конкурсе.

«Безусловно, согласна с этим решением жюри. Ну и второе, и третье место и кыргызское, и катарское мы считаем, что это справедливо. Мне очень жалко было парня из Индии, он мне очень понравился. И вообще, было много хороших номеров, поэтому я должна поздравить организаторов с тем, что все состоялось на хорошем уровне», — сказала она.

Депутат оценила шанс «Интервидения» стать первым в мире песенным конкурсом.

«Зависит от того, как организаторы будут подходить к конкурсу — пока подход очень достойный, не надо поддаваться на провокации. Надо действительно отбирать то, что лучше по музыке, по видеоряду. Евровидение ведь жутко политизировалось — это все погубило конкурс, он стал политической акцией: нам по этому пути идти нельзя ни в коем случае. Мне очень жалко девочку из Австралии, которая не смогла принять участие в нашем вчерашнем «Интервидении». Она очень симпатичная. Представляете, как она переживает, наверное. Поэтому я считаю, что все, все у нас в порядке, все идет в правильном направлении», — сказала она.

Интервидение состоялось в Москве 20 сентября. В конкурсе участвовали представители 22 стран. Участница из США, певица Vassy не смогла принять участие из-за «политического давления» извне. Российский певец Shaman после выступления попросил членов жюри не оценивать его номер. Первое место занял певец Дык Фук из Вьетнама, второе и третье место — кыргызское трио Nomad и катарская певица Дана Аль-Мир.

В 2026 году конкурс проведет Саудовская Аравия, в этом году их участница Зейна Имад заняла 17-е место.

Ранее Лавров заявил о попытках сорвать «Интервидение».