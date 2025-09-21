На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Айза объяснила, почему жила с возлюбленным раздельно: «Извлекла урок»

Блогерша Айза сообщила, что съезжается с возлюбленным
true
true
true
close
aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что решила съехаться с возлюбленным Степаном Кузьменко спустя полтора года отношений.

«Мы вместе жили только на съемках «Ставка на любовь». До сих пор живем каждый в своем доме. Дома стоят по соседству. Я извлекла урок из прошлых ошибок, поэтому больше не тороплюсь. Но совсем скоро мы переезжаем в общий дом, который построили недавно», — поделилась блогерша.

Айза призналась, что очень волнуется, так как не привыкла жить с мужчинами. Знаменитость считает, что у них не должно возникнуть серьезных трудностей с возлюбленным. Блогерша отметила, что они с Кузьменко уважают границы друг друга.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.

Ранее Гуф сделал Айзе замечание из-за ее молодого возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами