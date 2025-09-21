Айза объяснила, почему жила с возлюбленным раздельно: «Извлекла урок»

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала в Telegram-канале, что решила съехаться с возлюбленным Степаном Кузьменко спустя полтора года отношений.

«Мы вместе жили только на съемках «Ставка на любовь». До сих пор живем каждый в своем доме. Дома стоят по соседству. Я извлекла урок из прошлых ошибок, поэтому больше не тороплюсь. Но совсем скоро мы переезжаем в общий дом, который построили недавно», — поделилась блогерша.

Айза призналась, что очень волнуется, так как не привыкла жить с мужчинами. Знаменитость считает, что у них не должно возникнуть серьезных трудностей с возлюбленным. Блогерша отметила, что они с Кузьменко уважают границы друг друга.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали.

Ранее Гуф сделал Айзе замечание из-за ее молодого возлюбленного.