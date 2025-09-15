Гуф сделал Айзе замечание из-за ее молодого возлюбленного

Рэпер Гуф упрекнул Айзу за признание, что она не встречала красивых и умных мужчин

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сделал замечание своей бывшей супруге блогерше Айзе-Лилуне Ай из-за ее нового молодого возлюбленного. Комментарий к ее новому посту он оставил на странице женщины в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда мне говорили, что умных и красивых в одном мужчине не бывает, я не спорила, я просто верила... И дождалась того самого мужчину, который разрушил этот миф одним своим присутствием», — подписала она серию фотографий со своим бойфрендом Степаном.

Гуф в шутку упрекнул ее за это признание, напомнив о себе.

«Я даже не знаю, лайкать или нет», — написал в комментариях он.

Брак Айзы с Гуфом распался в 2013 году, в их союзе родился сын Сэм, в августе покоривший свою первую вершину. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. Она поддерживает дружеские отношения с Гуфом.

Ранее Юрий Антонов захотел создать партию по защите животных.