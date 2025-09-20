Божене Рынске оформили отдельную платежку через шесть лет после кончины мужа

Писательница и блогерша Божена Рынска в суде добилась выделения своей доли коммунальных платежей в московской квартире супруга Игоря Малашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В квартире также зарегистрирована бывшая жена предпринимателя Елена Малашенко, которой принадлежит половина квартиры, в доле владения квартирой также трое детей Елены с 1/10 доли каждый.

Еще по 1/10 доли у Рынски и ее дочери — эти доли достались им в наследство после кончины Малашенко в 2019 году.

В иске Рынска заявила, что сейчас в квартире проживает бывшая Малашенко, а дети используют жилье без препятствий. Она также добавила, что вместе с дочерью лишена права пользования спорной квартирой, поскольку замки там сменили в 2020 году.

Рынска отметила, что ответчики не выплачивают ей компенсацию в связи с невозможностью использования спорной квартиры и попросила определить свою и долю дочери в коммунальных платежах.

Исковые требования были удовлетворены частично, а доли в оплате коммунальных и эксплуатационных услуг за пользование квартирой для Божены Рынски и ее дочери Евгении-Джекки были определены в размере 2/10 доли от общих начисляемых платежей на двоих.

Накануне суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски (Малашенко), однако позднее решение отменили.

Ранее жена Игоря Николаева объяснила, зачем отдала дочь в обычную школу.