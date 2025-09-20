На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Божене Рынске оформили отдельную платежку через шесть лет после кончины мужа

Писательница Рынска добилась права на отдельную платежку по квартире мужа
true
true
true
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писательница и блогерша Божена Рынска в суде добилась выделения своей доли коммунальных платежей в московской квартире супруга Игоря Малашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В квартире также зарегистрирована бывшая жена предпринимателя Елена Малашенко, которой принадлежит половина квартиры, в доле владения квартирой также трое детей Елены с 1/10 доли каждый.

Еще по 1/10 доли у Рынски и ее дочери — эти доли достались им в наследство после кончины Малашенко в 2019 году.

В иске Рынска заявила, что сейчас в квартире проживает бывшая Малашенко, а дети используют жилье без препятствий. Она также добавила, что вместе с дочерью лишена права пользования спорной квартирой, поскольку замки там сменили в 2020 году.

Рынска отметила, что ответчики не выплачивают ей компенсацию в связи с невозможностью использования спорной квартиры и попросила определить свою и долю дочери в коммунальных платежах.

Исковые требования были удовлетворены частично, а доли в оплате коммунальных и эксплуатационных услуг за пользование квартирой для Божены Рынски и ее дочери Евгении-Джекки были определены в размере 2/10 доли от общих начисляемых платежей на двоих.

Накануне суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски (Малашенко), однако позднее решение отменили.

Ранее жена Игоря Николаева объяснила, зачем отдала дочь в обычную школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами