Суд в Москве взыскал с Божены Рынски долг по коммуналке, но решение отменили

РИА Новости: суд взыскал с Божены Рынски долг по коммуналке, но решение отменили

Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с журналистки и блогера Божены Рынски (Малашенко), однако позднее решение отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — говорится в документе.

Уточняется, что иск в суд о взыскании долга с Рынски подавало ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается. При этом решение об отмене судебного приказа могли вынести в связи с его оплатой.

15 сентября Тверской районный суд Москвы вынес приговор журналистке по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. В результате ее признали виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ и назначили Божене Рынске наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее Рынска заявляла, что злится на себя за тоску по Москве.