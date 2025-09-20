Жена Игоря Николаева объяснила, зачем отправила дочь в обычную школу

Жена композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова объяснила, зачем отправила дочь Веронику в обычную московскую школу. О выборе учебного заведения она поговорила с певицей Натальей Подольской на шоу «Ваша Наташа».
«Мне бы хотелось, чтобы Вероника видела разных людей и дружила с разными детьми. И не только с теми, у кого есть 16-й айфон и знаменитый папа», — говорит артистка.
Проскурякова также подчеркнула важность того, что девятилетняя девочка не должна чувствовать своего превосходства над сверстниками из-за популярных родителей.
Звездная пара хочет, чтобы Вероника ходила на школьные праздники, ярмарки, в рамках которых дети сами делают подарки и участвуют в благотворительности.
