США могли в последний момент дисквалифицировать с «Интервидения»

Певец Абдулаев: американскую певицу VASSY дисквалифицировали с «Интервидения»
Участниц от США могли дисквалифицировать с международного песенного конкурса «Интервидение» в последний момент. Об этом у себя в Telegram-канале со ссылкой на несколько источников сообщил певец и блогер Рамин Абдулаев.

Он сослался на людей, которые в данный момент на концертной площадке «Live Арена». Очевидцы якобы сообщили о дисквалификации в последний момент волонтерам. Кроме того, продолжил Абдулаев, в зал якобы запретили проносить американские флаги.

Причина возможной дисквалификации неизвестна.

18 сентября американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет принять участие в «Интервидении». ЕХовард объяснил, что вынужден остаться в Америке по непредвиденным семейным обстоятельствам. Вместо него должна была выступить певица VASSY (Василики Карагиоргос – настоящее имя).

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве 20 сентября. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Ранее стало известно, что Александр Маршал споет хит Басты на «Интервидении».

