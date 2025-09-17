На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Александр Маршал споет хит Басты на «Интервидении»

Певец Александр Маршал заявил, что примет участие в закрытии «Интервидения»
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Александр Маршал признался, что примет участие в закрытии «Интервидения-2025». Его слова передает NEWS.ru.

Маршал рассказал, что споет хит рэпера Басты. Он не уточнил какой. Артист не захотел «раскрывать секретов». Исполнитель также посчитал правильным создание «Интервидения» в настоящее время.

«Почему мы должны пенять на кого-то и надеяться, что нас возьмут? Ну что это такое? Я думаю, что время все равно расставит все на свои места. И Россия займет именно то место, которое она заслуживает в этой жизни, в этом мире. И мы видим, что медленно, но верно множество стран, людей в этих странах потихонечку приходят к выводу, что с Россией нужно только дружить», — заключил музыкант.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее Лавров назвал Shaman центром нападения.

