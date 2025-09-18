США заменили участника «Интервидения» за три дня до начала

Американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет принять участие в «Интервидении». Его слова передали в Telegram-канале конкурса.

Ховард объяснил, что вынужден остаться в Америке по непредвиденным семейным обстоятельствам. Вместо него выступит певица VASSY (Василики Карагиоргос – настоящее имя).

«Я уверен, что она подарит то самое волшебство, ради которого существует этот конкурс. Я желаю всем участникам удачи. И с нетерпением жду рассказов обо всех их выступлениях, ведь «Интервидение» — это уникальное событие, которое объединяет всех», — поделился Ховард.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее стало известно, что Александр Маршал споет хит Басты на «Интервидении».