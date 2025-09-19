Фадеев назвал условие возвращения в «Голос. Дети»

Фадеев готов вернуться в «Голос. Дети», если в жюри не будет случайных артистов

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев в интервью ТАСС назвал условие возвращения в жюри детского музыкального телевизионного конкурса «Голос. Дети».

Продюсер отметил, что работа на проекте была «уникальным опытом»: в двух сезонах победили «его дети», с которыми он в течение нескольких лет выпускал песни, снимал клипы и ездил на гастроли. Фадеев признался, что хотел бы вернуться в жюри.

«Важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты», — сказал он.

По мнению Фадеева, опасно допускать к детям человека, у которого нет педагогического образования.

«Голос. Дети» — российская адаптация шоу The Voice Kids. В проекте дети в возрасте от 6 до 15 лет показывают свои вокальные таланты. В программе есть наставники, которые помогают им развивать навыки. Каждый из опытных исполнителей набирает себе команду из 15 конкурсантов. В разных сезонах проекта наставниками были Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин, Нюша, Валерий Меладзе, Баста, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Егор Крид, МакSим.

Фадеев принимал участие в 1-м и 2-м сезонах «Голоса. Дети». Всего вышло 10 сезонов.

Ранее Фадеев сделал предсказание о победителе «Интервидения».