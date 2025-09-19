На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Xzibit возвращается в Россию

Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
true
true
true
close
Xzibit/YouTube

Ведущий шоу «Тачку на прокачку», американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) выступит в России впервые за шесть лет, передает РИА Новости.

По данным агентства, исполнитель выйдет на сцену в московских «Лужниках» 27 сентября. Последнее выступление рэпера перед россиянами состоялось в 2019 году на фестивале «Ритм моего города» на ВДНХ.

Накануне стало известно, что вместе с Xzibit в «Лужниках» споют певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

В 2024 году американский рэпер хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок. По информации Mash, договор с Xzibit уже был подписан, площадки забронированы, а артист получил предоплату. Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в РФ до выборов американского президента, концерты были отложены.

Xzibit записал восемь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg и снялся в фильмах «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

Ранее был опубликован райдер уехавшего из России Kizaru.

