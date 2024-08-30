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Американскому рэперу Xzibit не дали приехать в Россию

Мини-тур рэпера Xzibit по России перенесли на ноябрь

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Xzibit/YouTube

Американскому рэперу, звезде передачи «Тачку на прокачку» Xzibit не дали приехать в Россию в октябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов мини-тура.

Сообщается, что рэперу задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве переносятся на ноябрь. По информации Mash, договор с Xzibit уже подписан, площадки забронированы, артист получил предоплату. Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в Россию до выборов американского президента, выступления откладываются.

По информации организаторов, Xzibit должен выступить в России с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Кроме того, он, по их словам, пригласил к совместному выступлению.

Накануне Xzibit опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором анонсировал концерты в России. После он удалил пост из личного блога.

30 июня нынешнего года Москву посещал американский рэпер Канье Уэст. В СМИ предполагали, что он также хочет дать концерт в России.

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