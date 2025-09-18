«Xzibit возвращается в Россию»: рэпер выступит в Москве вместе с Кипеловым

Американский рэпер Xzibit выступит с Кипеловым 27 сентября на фестивале в Москве

Ведущий шоу «Тачку на прокачку», американский рэпер Xzibit выступит на фестивале «Уличный драйв» в Москве. Об этом сообщается на сайте музыканта.

«Xzibit возвращается в Россию», — сказано в анонсе.

Мероприятие пройдет 27 сентября при поддержке Департамента спорта Москвы. Среди других заявленных в лайнапе звезд: певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

В 2024 году Xzibit хотел выступить в России, но ему задержали визу. Его концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже — и вовсе на неопределенный срок. По информации Mash, договор с Xzibit уже был подписан, площадки забронированы, артист получил предоплату.

18 февраля 2025 Ura.ru со ссылкой на организаторов концерта артиста в Екатеринбурге раскрывали, что Xzibit «передумал выступать в России».

Xzibit записал семь сольных альбомов, участвовал в туре Up The Smoke вместе с Eminem, Ice Cube и Snoop Dogg. Также снялся в фильмах «Три икса-2», «Восьмая миля», «Секретные материалы: Я хочу верить».

