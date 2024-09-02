«Майбах» и 10 литров пива: опубликован райдер уехавшего из России Kizaru

Стало известно, за какой гонорар согласен выступать в Европе уехавший в Испанию рэпер Kizaru, обвиняемый в России в хранении наркотиков. Райдер артиста опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, Олег Нечипоренко берет за выступление 50 тысяч евро (4,7 миллиона рублей). До места выступления он предпочитает добираться на автобусе со спальными местами, в поездке команде рэпера должны быть доступны салаты, нарезки хамона, сыра и копченой колбасы, 20 упаковок лапши быстрого приготовления, вода, энергетики и 10 литров пива. Кроме того, организаторы должны оплатитьбилеты на самолет членам команды Kizaru, которые проживают в Латвии.

В городе, где запланировано выступление, Нечипоренко просит о возможности передвигаться на «Майбахе» или автомобиле класса V-long с вежливым, некурящим и молчаливым водителем.

Наличие табака или алкоголя в гримерке до и после концерта недопустимо.

В 2014 году Kizaru переехал из Санкт-Петербурга в Барселону из-за обвинений в торговле наркотиками.

В 2023 году в отношении Kizaru и Кишлак завели административное дело о пропаганде наркотиков.

Ранее был назван гонорар рэпера Xzibit за концерт в России.