«Шансы высокие»: Буланова оценила перспективы Shaman на «Интервидении»

Певица Буланова заявила, что у Shaman высокие шансы на победу на «Интервидении»

Певица Татьяна Буланова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила шансы представителя России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на предстоящем конкурсе «Интервидение».

«Думаю, что шансы на победу Shaman высокие, но, чтобы объективно оценить, нужно услышать всех участников», — заявила Буланова.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

